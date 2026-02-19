この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「むぎとくるみ」が、「我が家での主を呼び出す方法がおもろすぎる」と題した動画を公開しました。動画では、トイプードルのくるみちゃんが、音声が流れる「会話ボタン」を駆使して飼い主におやつを催促する様子が収められています。そのあまりにユニークな呼び出し方法が、視聴者の笑いを誘っています。



動画は、くるみちゃんがおねだり用のボタンを押すシーンから始まります。「おやつちょうだい言うてるやん」という関西弁の音声が流れると、飼い主は「言うてるけど、ちょっと待って言うてるやん」と優しく諭します。しかし、待ちきれないくるみちゃんは、別のボタンに前足を伸ばしました。



そこで流れたのは、まさかの「ちょっとそこの独身」という音声。これには飼い主も思わず「あ、うるさっ」と反応します。さらにくるみちゃんは、間髪入れずに同じボタンを連打。「ちょっとそこの独身」「ちょっとそこの独身」と繰り返される呼びかけに、飼い主は「連呼せんといて」とツッコミを入れつつ、「あ、傷つく」「なんでやねん」とタジタジの様子です。



くるみちゃんの要求は止まりません。続いて「はよして」というボタンを押し、急かすような視線を送ります。「ちょっと待って」と焦る飼い主に、ダメ押しとばかりに再度「はよして」、そして「おやつちょうだい言うてるやん」と畳み掛けます。的確すぎるボタン選びと、飼い主の独身という状況をいじるような辛辣なフレーズの連続は、まるで漫才のような掛け合いとなっています。



この動画はInstagramで421万回再生、TikTokでも36万回再生を記録し、大手メディア「ねとらぼ」でも取り上げられるほどの反響を呼びました。コメント欄などでは、あまりの面白さに「腹よじれた」「主さんの名前だと思ってそう」といった声や、そもそも「なんでそんなボタン作ったんや」というツッコミも寄せられています。賢いくるみちゃんと明るい飼い主のやり取りは、多くの人々に笑いと癒やしを届けてくれたようです。