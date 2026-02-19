この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

1000円でステーキと肉丼が食べ放題の感動の肉と米をグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高！」

人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【感動の肉と米】1000円でデカ盛りステーキと肉丼食べ放題！ご飯もおかずもおかわり自由の激安ステーキ屋がコスパ最高過ぎて満腹になった爆食女【大食い】」と題した動画を公開しました。ステーキチェーン店「感動の肉と米」を訪れ、税込1,000円という驚きの価格で提供されるステーキセットと、充実した食べ放題システムをレポートしています。



今回注文したのは、人気No.1の「ロースステーキセット」。溶岩プレートで提供されるステーキは、ナイフを入れると美しい赤身が現れます。まずはシンプルに岩塩で味わい、「柔らかいけど食感もちゃんとあって、しっかりお肉って感じ」「肉汁とともに旨味が口の中に溢れて幸せ」と、その肉質の良さを絶賛しました。続いて、ニンニクチップが入った「味噌ダレ」をたっぷりと絡め、羽釜炊きのふっくらとしたご飯とともに頬張ります。「味噌感はなくて実際は甘じょっぱくてさっぱりとした味わいの王道タレ」と評し、ご飯が進む味付けに箸が止まりません。



ステーキを堪能した後は、セルフサービスコーナーへ。ここではご飯、味噌汁に加え、ご飯のお供が食べ放題となっています。山崎は2杯目のご飯に、牛しぐれ煮、白菜キムチ、高菜漬けをたっぷりと盛り付け、仕上げに生卵をトッピングしたオリジナルの「最強丼」を作成。黄身を崩して全体を絡め、「甘じょっぱい牛しぐれにキムチの辛味がバッチリキマって最高に美味しい」と、メインのステーキに負けない満足感を語りました。



最後は「追い牛しぐれ」をして、残りのステーキをおかずに完食。「1000円で牛貴族になれる感動体験はお値段以上の満足感」と締めくくりました。お腹いっぱい肉と米をかき込みたい時に、訪れてみてはいかがでしょうか。



【NANA流・最強牛しぐれ丼】（※店舗の食べ放題メニューを活用したアレンジ）

［材料］

・ご飯

・牛しぐれ煮

・白菜キムチ

・高菜漬け

・生卵

・ロースステーキ（セットのメイン）



［作り方］

1. 店内の羽釜から、炊きたてのご飯を茶碗に盛る。

2. 食べ放題コーナーにある「牛しぐれ煮」「白菜キムチ」「高菜漬け」を、ご飯の上にバランスよくたっぷりと乗せる。

3. 中央に生卵を割り落とす。

4. 黄身を崩して具材とご飯をよく混ぜ合わせる。

5. そのままかき込むのはもちろん、セットのロースステーキをおかずにしていただく。