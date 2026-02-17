春高バレー女王の金蘭会も出場！ さくらバレー女子の組み合わせが発表

16日（月）に一般社団法人 全国私立高等学校バレーボール連盟が、令和7年度 第31回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）女子の組み合わせを発表した。

私立高校のみ出場が可能なさくらバレーは、チームが新体制になって初の全国大会。第31回大会は3月24日（火）に開会式を迎え、25日（水）から27日（金）にかけて競技を実施。全国から80チームが参加する女子大会は町田市立総合体育館、サン町田旭体育館、相模原市立総合体育館、スカイアリーナ座間、稲城市中央公園総合体育館の5会場を中心にそれぞれリーグ戦を行い、優勝を決める。

競技1日目、2日目は5チームによる完全リーグ戦を実施。リーグ戦の3セット目は15点先取とし、14対14の同点となった場合には2点リードに達するまで続行される。各グループの1位チームが競技3日目の準々決勝へ進出。なお、準々決勝、準決勝、決勝はトーナメント戦で行われ、全セットが25点先取の通常の3セットマッチが適用される。

女子大会には、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）で優勝を果たした金蘭会高校や、第77回春高バレー女王の共栄学園高校ら強豪校も出場。優勝をかけた熱い戦いが繰り広げられる。

リーグ戦のグループは以下の通り。

■令和7年度 第31回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会（さくらバレー）女子の組み合わせ



▼町田市立総合体育館メイン

グループ1

金蘭会高校・日本女子体育大学附属二階堂高校・日本航空高校石川・東海地区・純心女子高校

グループ2

尚絅学院高校・奈良文化高校・広島桜が丘高校・春日部共栄高校・旭川実業高校



▼町田市立総合体育館サブ

グループ1

福岡工業大学附属城東高校・共栄学園高校・米沢中央高校・啓新高校・金沢学院大学附属高校

グループ2

東海地区・文化学園大学杉並高校・札幌山の手高校・近江高校・國學院大学栃木高校



▼稲城市中央公園総合体育館

グループ1

松山東雲高校・聖和女子学院高校・東陵高校・四天王寺高校・土浦日本大学高校

グループ2

東海地区・銀河学院高校・松商学園高校・下北沢成徳高校・親和女子高校



▼スカイアリーナ座間

グループ1

東海大学付属相模高校・東京立正高校・日ノ本学園高校・東海地区・福島成蹊高校

グループ2

古川学園高校・宮崎日本大学高校・高崎商科大学附属高校・賢明学院高校・松本国際高校



▼サン町田旭体育館

グループ1

細田学園高校・駿台学園高校・下山学園高校・大阪学芸高校・仁愛女子高校

グループ2

宇部鴻城高校・郡山女子大学附属高校・八女学院高校・開智高校・東海地区



▼相模原市立総合体育館サブ

グループ1

文京学院大学女子高校・四国学院大学香川西高校・旭川志峯高校・東海地区・山形学院高校

グループ2

東京都市大学塩尻高校・清心女子高校・奈良女子高校・横浜隼人高校・鹿児島城西高校



▼スカイアリーナ座間

グループ3

札幌大谷高校・東海地区・植草学園大学附属高校・東海大学付属大阪仰星高校・盛岡誠桜高校

グループ4

進徳女子高校・博多女子高校・京都橘高校・高岡龍谷高校・小石川淑徳学園高校



▼稲城市中央公園総合体育館

グループ3

履正社高校・土佐女子高校・中越高校・敬愛学園高校・東海地区

グループ4

八王子実践高校・鹿児島実業高校・福知山淑徳高校・東海大学付属甲府高校・秋田令和高校