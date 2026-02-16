草刈正雄（73）の長女でモデルの紅蘭（36）が、23歳の若さで亡くなった弟の命日に写真を公開した。

【映像】23歳の若さで亡くなった紅蘭の弟（複数カット）

紅蘭の弟でラッパーのYUSHIさんは、ヒップホップクルー「KANDYTOWN」の中心メンバーとして活動していたが、2015年2月14日に23歳という若さで事故のため、この世を去った。

命日にはInstagramに思い出を投稿していた紅蘭。2025年には草刈とYUSHIさんとの親子ショットとともに、「今、隣にいないのが本当につらくなる日もある。会いたくて、仕方なくなる日もある。あなたはいつも私を褒めてくれた！あなたが私に自信を与えてくれた！あなたの思うかっこいいお姉さんでいる為に、日々頑張ってるよ。いつもありがとう、大好きだよ」とメッセージを送り、YUSHIさんの肉声も公開していた。

2026年2月14日はストーリーズを更新し、YUSHIさんの写真を載せて「だいすき、愛してる」とつづった。また、KANDYTOWNのメンバーで俳優の上杉柊平（33）も、15年前の写真を公開し、思い出を振り返っている。（『ABEMA NEWS』より）