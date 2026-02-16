¤¤Ã¤«¤±¤ÏDM...¥«¡¼¥ê¥ó¥°´Ú¹ñ¡õ±Ñ¹ñÂåÉ½¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤Ê¤ì¤½¤á¸ì¤ë¡¡¸ÞÎØ¸ø¼°X¤¬¤Î¤í¤±Æ°²è¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¡×
¸ÞÎØ¸ø¼°X¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°±Ñ¹ñÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤é¤¬¤Ê¤ì¤½¤á¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö26Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ò°ì½ï¤Ë¡×
¸ÞÎØ¸ø¼°X¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°±Ñ¹ñÂåÉ½¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥é¥ß¡¼Áª¼ê¤È¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥½¥ë¡¦¥¤¥§¥¦¥óÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¡Ö2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2¿Í¤È¤â #MilanoCortina2026 ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¥é¥ß¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¥¤¥§¥¦¥ó¤Ï¤¹¤°¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¸ÞÎØ¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬¸ÞÎØ¤ÎÁ°¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ß´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤âÎ®¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥ß¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¥¤¥§¥¦¥óÁª¼ê¤È3Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥¤¥§¥¦¥óÁª¼ê¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡¢¥é¥ß¡¼Áª¼ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¥é¥ß¡¼Áª¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥é¥ß¡¼Áª¼ê¤¬¡ÖÁ´Éô¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¤¥§¥¦¥óÁª¼ê¤¬¡Ö噓¤Ä¤¡×¤È¾Ð¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï2¿Í¤¬Êú¤¹ç¤¤¡¢¥¥¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö²¿¤³¤ì¥Þ¥¸¤ÇÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬ËÜÅö¤Î¶â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï15Æü¤Ë1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£