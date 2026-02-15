年会費無料でゴールドカードは持てる！専門家が選ぶ、知らなきゃ損する高コスパカードおすすめ10選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。
YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【保存版】年会費が無料になるゴールドカードおすすめ10選を徹底比較解説！」と題した動画を公開した。年間利用額などの条件を満たすことで、年会費をかけずに高い還元率や空港ラウンジといった特典を享受できる、コストパフォーマンスに優れたゴールドカードを紹介している。
動画でまず代表例として挙げられたのは「三井住友カード ゴールド(NL)」と「Oliveゴールド」である。これらのカードは通常5,500円の年会費がかかるが、「年間100万円の利用で翌年以降、年会費が永年無料になる」と解説。さらに、100万円利用を達成すると毎年10,000ポイントのボーナスが付与されるため、基本還元率0.5%と合わせて実質1.5%の高還元率を実現できる。加えて、対象のコンビニや飲食店でのスマホタッチ決済で最大20%のポイントが還元される点も大きな魅力だという。同チャンネルは「迷ったらこのカードでまず良い」と述べ、多くの人にとって最適な選択肢の一つであると位置づけている。
次いで、より少ない年間利用額で年会費無料を目指せるカードとして「エポスゴールドカード」「JQエポスゴールド」が紹介された。これらのカードは「年間50万円の利用で翌年以降永年無料」になる。基本還元率は0.5%と標準的だが、こちらも年間利用額に応じたボーナスポイントにより、最大1.5%還元が可能だ。最大の特徴は、事前に登録した3つの店舗でポイント還元率がアップする「選べるポイントアップショップ」で、スーパーや公共料金の支払いも対象にできるため、特定の店舗やサービスを頻繁に利用する人にとって非常に強力なカードだと説明した。
かつてはステータスの象徴であったゴールドカードだが、現在では自身のライフスタイルや年間のカード利用額に合わせて選ぶことで、年会費無料でその恩恵を受けられるカードが増えている。動画では、自身の消費行動を見直し、それに最適なゴールドカードを選ぶことが、賢い家計管理につながると締めくくった。
チャンネル情報
家計を少しでも楽にできるような「お得」「ポイ活」「節約・節税」をテーマに発信していきます！初心者の方にもわかりやすいように手元でのスマホ操作含めた実演動画と一緒に解説、中級者以上の方には他よりもより詳しくまとまった情報を解説できるように工夫してまいります。