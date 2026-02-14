スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、スコッティ・ジェームズ（豪州）が銀メダルを獲得した。3大会連続メダルとなったベテランの表彰式での行動が“笑撃”を生んでいる。

表彰式で金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）、銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）と3人で自撮りショットを撮影した直後だった。ジェームズが右手でつかんだ大会マスコット「ティナ」のぬいぐるみは、なぜか上下逆さま。そして写真撮影後、ジェームズは観客席の方に体を向けると、下から「ティナ」を観客席に放り投げた。

競技でも観客を魅了したが、表彰式でも、まさかのファンサービスで会場を盛り上げた。SNS上のファンからは「ティナ投げ込みスコッティ」「スコッティ選手のティナかわいそうなことに」「スコッティ選手、ティナ逆さま笑」「ちょっと、スコッティ、ティナ投げるなんて勿体無い！今売り切れてるよ！」「スコッティ選手はティナ投げちゃった？」などの書き込みが見られた。

ジェームズは表彰式後、フォトセッションが始まると日本勢2人の撮影中には、泣き崩れる4位だった平野流佳（INPEX）のもとに向かった。膝をついて平野流の背中をさすり、何度も励ますように声をかけるシーンもあった。その実力はもちろん、人柄もファンの心をつかんでいた。



