Adoが、2月18日(水)に配信される新曲「ビバリウム」のジャケットを公開した。

Adoが自ら作詞・作曲を手掛ける「ビバリウム」。公開されたジャケットにはクローゼットにいるAdoの後ろ姿が映し出されており、自身初の”実写ジャケット写真”となる。

新曲「ビバリウム」は、2⽉26⽇(木)に発売する⾃伝的ノンフィクション⼩説『ビバリウム Adoと私』を元に作られた楽曲。Adoのライブでバンドマスターを務める⾼慶“CO-K”卓史が編曲を担当。⾃⼰否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoの⼼の叫びをボカロックに昇華させ、歌った⼀曲となっている。

『ビバリウム Adoと私』 は、Ado自らが語った半生をもとに、『M 愛すべき人がいて』や『それってキセキ GReeeeNの物語』などのベストセラー作家・小松成美が３年に及ぶ取材を重ね書き下ろした小説。これまであまり語られてこなかった幼少期から、不登校となった学生時代、救いとなった「歌い手」への挑戦、所属事務所のクラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也氏との出会い、そして「Ado」誕生からワールドツアーへの躍進までが余すことなく描かれている。

ビバリウムとは、生き物が住む自然環境を再現した、小さな箱庭のこと。デビュー前は自宅のクローゼットで録音をしていたことで知られるアーティストが、その箱庭にどのような想いで何を作り出していたのか、本書でしか知りえない「Ado」という一人の少女の物語にぜひ注目してほしい。

◾️『ビバリウム Adoと私』 2026年2月26日（木）発売

著者：小松成美 発行：株式会社KADOKAWA ISBN：978-4-04-897660-2

価格：1,870円（税込）頁数：336 判型：四六判並製

予約リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_novelPR

■「エンゼルシーク」

2026年1月26日(月) 配信スタート

https://ado.lnk.to/angelseekPR

■LIVE Blu-ray & DVD『Hibana』

2026年3月25日(水) 発売

予約リンク https://ado.lnk.to/hibana

特設ページ https://www.universal-music.co.jp/ado/hibana-bddvd/

全6形態 ▲初回限定盤 【初回限定盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYXT-19045

価格：12,100円（税込） Blu-ray Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

Blu-ray Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：24bit 48k PCM 2ch /

24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） 【初回限定盤DVD】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYBT-19054

価格：12,100円（税込） DVD Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

DVD Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：16bit 48k PCM 2ch ▲通常盤：さいたまスーパーアリーナ公演 【通常盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYXT-10087

価格：6,380円（税込） Blu-ray：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos） 【通常盤DVD】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYBT-10098

価格：6,380円（税込） DVD：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch ▲通常盤：オーランド公演 【通常盤Blu-ray】オーランド

品番：TYXT-10088

価格：6,380円（税込） Blu-ray：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch 【通常盤DVD】オーランド

品番：TYBT-10099

価格：6,380円（税込） DVD：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch ※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのキラキラポストカードは絵柄が異なります。

※全形態「さいたまスーパーアリーナ」、「オーランド」の収録内容は同一。

※初回限定盤のライブフォトブック、通常盤のブックレットは同一。

※24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）は初回限定盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演と通常盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演のみ収録。 ■Blu-ray, DVD 収録内容

【さいたまスーパーアリーナ公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Value

Stay Gold

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ザネリ

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

わたしに花束

新時代 【フロリダ州オーランド・Kia Center公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Stay Gold

Value

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

Chandelier

新時代 ＜全形態共通、封入特典＞

■LIVE Blu-ray＆DVD『Hibana』購入者限定 ：「Ado STADIUM LIVE 2026」公演チケット特別席応募シリアル 『Hibana』をご購入、ご応募いただいたお客様を対象に「Ado STADIUM LIVE 2026」公演の特別席購入権が抽選で当たる応募企画です。 先行受付期間：2026年3月25日(水)10:00〜4月5日(日)23:59 「Ado STADIUM LIVE 2026」の情報はこちら

https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com/articles/news/ar26oTjF82KqhFfDZfDCySQ2 ※応募抽選用シリアルナンバー付きチラシは初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入。

※チケットは抽選です。ご当選者様のみ購入することができます。

チケットはご購入いただくもので、招待ではございませんのでご注意ください。

また決済時、チケット料金に加え各種手数料がかかります。予めご了承ください。

＜店舗別CD購入特典＞

LIVE Blu-ray＆DVD『Hibana』を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。特典のデザイン及び詳細は後日ご案内いたします。 【対象店舗/特典内容】

・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・TOWER RECORDS：カレンダーポスター（A2）

・HMV：クリアファイル(A4)

・TSUTAYA RECORDS：スマホサイズステッカー（54×86mm）

・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)

・楽天ブックス：アクリルパネル (A6)

・セブンネットショッピング：ラバーバンド

・ネオウィング/ CDJAPAN(OVERSEAS) ： 缶バッジ（100mm）

・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・その他一般店：ポストカード ※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。

※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一です。

※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一です。

※各特典のデザイン、仕様は後日ご案内いたします。 【注意事項】

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※Blu-rayまたはDVDいずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

◾️＜Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”＞

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/ ◆東京

場所：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）=特設会場

期間：2026年1月18日（日）〜 2026年2月1日（日） ◆大阪

場所：なんばスカイオ７階コンベンションホール

期間：2026年2月12日（木）〜 2026年2月23日（月・祝）

営業時間：11:00〜21:00

大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60

・南海なんば駅約 徒歩1分

・大阪メトロ御堂筋線なんば駅 約7分

https://www.nambaskyo-convention.com ◆入場チケット

・前売券

前売入場券：1,800円（税込）

グッズ付前売入場券：4,800円（税込） ▼グッズ内容

コレクションケース、 チケットキーホルダー、トレーディングカード、ピンバッジ2個セット

※東京会場、大阪会場にてグッズデザインが異なります。

※無くなり次第販売終了となります。

※グッズ付前売券のグッズは会場にて引換いたします。後日引き換えはお受けできませんので予めご了承ください。 ・当日券

入場券：2,300円（税込）

※当日会場窓口にて販売いたします。

※前売券が完売の場合は会場窓口での販売はございません。

※日時によっては、会場で当日券の販売がない可能性がございます。

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞ 2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00 ▼チケット料金

VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）

SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）

ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）

S席￥15,000（消費税込み）

A席￥10,000（消費税込み）

A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）

B席￥7,000（消費税込み）

車椅子席\15,000（消費税込み）

＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

＊1申込につき4枚まで

＊ファミリー席限定 4枚まで

＊車椅子席は2枚まで ◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）