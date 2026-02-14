双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子の息子たちが「カステラの妖精」に変身したコスプレ姿を披露しました。



【写真を見る】【中川翔子】双子のコスプレ服姿を披露「カステラの妖精」「やっぱりそっくり おしりと足がたまらない！」



中川さんは「文明堂のカステラの妖精 コスプレをしました」と報告。





文明堂の仔グマのキャラクターが描かれたパッケージの画像を添え、「スーパーで見かけた文明堂のくまちゃん ふたごそっくりすぎて我慢できなくて買ってしまった、、！」と、衝動買いしてしまったエピソードを明かしました。





ふわふわのコスプレ衣装に身を包んだ双子の愛くるしい姿を、様々な角度から撮影した画像を公開。





中川さんは「やっぱりそっくり おしりと足がたまらない！」と、その愛らしさを絶賛しています。





この投稿を見た人たちからは「今にも踊り出しそうな可愛さ」「確かに双子ちゃんにそっくり」「ぬいぐるみみたい」「癒されます」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】