·ò¹¯¥Ñ¥ó¤ÎÀìÌç²È¤¬·Ù¾â¡¢¡ÖÅü¼Á¥ª¥Õ¡×¡ÖÁ´Î³Ê´¡×¤Îëð¤¤Ê¸¶ç¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡È¥áー¥«ーÀïÎ¬¡É¤Îæ«
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ò¹¯¥Ñ¥ó¤ÎÀìÌç²È¡¦¤à¤é¤Þ¤Ä¤µ¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚË½Ïª¡Û¡ÖÌµÅº²Ã¡×É½¼¨¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ªÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ëÎ¢¥é¥Ù¥ë¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö·ò¹¯¥Ñ¥ó¡×¤¬¡¢¼Â¤Ï¥áー¥«ー¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤è¤êÂÎ¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤¹À®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤à¤é¤Þ¤Ä»á¤Ï¡¢¥«¥í¥êー¤äÅü¼Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢°ì¸«·ò¹¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ñ¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÍ×Ãí°Õ¤ÊÀ®Ê¬¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡×¤À¡£¡Ö¡ØÅü¼Á¥ª¥Õ¡Ù¤ä¡Ø¥«¥í¥êー¥«¥Ã¥È¡Ù¤ò¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÌ£¤òÀ°¤¨¡¢´Å¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¡×¤Ê¤É¤Ï·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤ò¾·¤¡¢ÂÎ¤Î·ñÂÕ´¶¤äÌ²µ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÁýÇ´ºÞ¡×¤ä¡Ö²Ã¹©¤Ç¤ó¤×¤ó¡×¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁ´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÅº²ÃÊª¤À¤¬¡¢¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤ò¹Ó¤é¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¡£Ä²¤Ï¡ÖÂèÆó¤ÎÇ¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÂ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ä¶¤òÍð¤¹¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿¢ÊªÌý»é¡×¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¤ò½À¤é¤«¤¯ÊÝ¤Ä¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢À½Â¤¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤³¤È¤ÇÌý¤¬»À²½¤·¡¢ÂÎ¤ËÍ³²¤ÊÊª¼Á¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»À²½¤·¤¿Ìý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¡¢ÂÎ¤Ë°¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ä¥Ð¥¿ー¤âÆ±ÍÍ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£
¤à¤é¤Þ¤Ä»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ó¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÀ®Ê¬É½¼¨¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¡¢Åº²ÃÊª¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡Ö¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¡×¤¬ºÇÁ±¤Îºö¤À¤ÈÄó¸À¡£ÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤à¤é¤Þ¤Ä»á¤Ï¡¢¥«¥í¥êー¤äÅü¼Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÂÎ¤¬¤À¤ë¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢°ì¸«·ò¹¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ñ¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÍ×Ãí°Õ¤ÊÀ®Ê¬¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡×¤À¡£¡Ö¡ØÅü¼Á¥ª¥Õ¡Ù¤ä¡Ø¥«¥í¥êー¥«¥Ã¥È¡Ù¤ò¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÌ£¤òÀ°¤¨¡¢´Å¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¡×¤Ê¤É¤Ï·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤ò¾·¤¡¢ÂÎ¤Î·ñÂÕ´¶¤äÌ²µ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÁýÇ´ºÞ¡×¤ä¡Ö²Ã¹©¤Ç¤ó¤×¤ó¡×¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁ´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÅº²ÃÊª¤À¤¬¡¢¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤ò¹Ó¤é¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¡£Ä²¤Ï¡ÖÂèÆó¤ÎÇ¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½ÅÍ×¤ÊÂ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ä¶¤òÍð¤¹¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿¢ÊªÌý»é¡×¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¤ò½À¤é¤«¤¯ÊÝ¤Ä¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢À½Â¤¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤³¤È¤ÇÌý¤¬»À²½¤·¡¢ÂÎ¤ËÍ³²¤ÊÊª¼Á¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»À²½¤·¤¿Ìý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¡¢ÂÎ¤Ë°¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ä¥Ð¥¿ー¤âÆ±ÍÍ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£
¤à¤é¤Þ¤Ä»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ó¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤¢¤ëÀ®Ê¬É½¼¨¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¡¢Åº²ÃÊª¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡Ö¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¡×¤¬ºÇÁ±¤Îºö¤À¤ÈÄó¸À¡£ÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
º£¤¹¤°¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡ªÊÆÊ´¥Ñ¥óºî¤ê¤Ç¼ºÇÔ¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¬´Ù¤ë¡ÖÌµÎÁ¥ì¥·¥Ô¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¡ÖÇ¯4Ëü±ß¤ÎÀáÌó¤â²ÄÇ½¡×¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÎÊÆÊ´¥Ñ¥ó¤¬¿©Èñ¤È·ò¹¯¤ÎÇº¤ß¤ò°ìµ¤¤Ë²ò·è¤¹¤ëÍýÍ³
·ò¹¯¥Ñ¥ó¤ÎÀìÌç²È¤¬ÅÁ¼ø¡¢ÊÆÊ´¥Ñ¥óºî¤ê¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤òÂ´¶È¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÎ¢¥ï¥¶
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
·ò¹¯¥Ñ¥ó¤ÎÀìÌç²È¡¡¤à¤é¤Þ¤Ä ¤µ¤¡Úº½Åü¡¦Ìý¡¦Íñ¡¦ÆýÉÔ»ÈÍÑ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥ó¡ÛYouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 8190¿Í 300 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥Ñ¥ó¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÉÔÄ´¤¬¤¢¤ê¥Ñ¥ó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤ò¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª