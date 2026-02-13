AI¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Ð¥¤¥¯¡£¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È
2025Ç¯10·î16Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ë¤ó¤À¥³¥ì¡©
¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤YAMAHA¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë¡£2017Ç¯¤«¤é¡Ö¥Ò¥È¤È¥Þ¥·¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢³µÇ°¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖMOTOROiD¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î2Âæ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½¤â¸½Âå¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä2025Ç¯10·î30Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë3ÂåÌÜ¡ÖMOTOROiD¡§¦«¡Ê¥â¥È¥í¥¤¥É ¥é¥à¥À¡Ë¡×¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È»Â¿·¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä·Ý½ÑºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥¤¥¯
¥·¡¼¥È¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤â¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤é¤·¤¡Ö¥Ï¡×¤Î»ú¤Ï°ÌÃÖ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£Á°¸å¤Î¼ÖÎØ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î´Ö¤Ë¤ÏEV¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÈ¢·¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¯¥¹¥Ã¥«¥é¥«¥ó¤Ç¤¹¡£
¼ÖÂÎ¤ò¥Í¥¸¤Ã¤¿»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬Á°¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¸å¤í¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¡×¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÂå¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿
¡ÖMOTOROiD¡×¤Ï½é¹æµ¡¤«¤éSF´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤ÎÍµ¡Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¼«Î©¤·¡¢¥Ï¥ó¥É¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁ°¿Êor¸åÂà¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¤ò¥Í¥¸¤ëµ¡¹½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜ¤Î¡ÖMOTOROiD2¡×¤Ç¤â¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï»÷¤¿´¶¤¸¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤ÇÆ°¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½éÂå¤È2ÂåÌÜ¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¥Í¥¸¤ë¥¿¥¤¥ä¤Ï¸åÎØ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¸åÂà¤â¤¹¤ë¤Ê¤éÁ°¸å´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡©
¥é¥à¥À¤ÏAIÅëºÜ
¡ÖMOTOROiD¡§¦«¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¶¯²½³Ø½¬¤ò»È¤Ã¤Æ²¾ÁÛ´Ä¶¤Ç³Ø½¬¤·¡¢¡ÖSim2Real¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÎÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÆÈÎ©¤·¤¿»×¹Í¤Ç¼«¤éÀ®Ä¹¤·¡¢ºÇÅ¬¤«¤ÄÍµ¡Åª¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢Å¾¤ó¤À¤È¤¤Î¾×·â¤òÁÛÄê¤·¤¿±¿Æ°À©¸æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀèÂå¤¬¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¿Í¤¬¾è¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ò¾è¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¹çÅÀ¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡©
¤¤¤í¤¤¤íÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë±¿Å¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Á°¸å¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÖÂÎÈ¾Ê¬¤¬¥Í¥¸¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¼«Î§Áö¹Ô¤Ê¤éÍøÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥ä¥Þ¥Ï¤Î¹Í¤¨¤ë¡¢¥Ò¥È¤È¥Þ¥·¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Source: YAMAHA Motor Co., Ltd. (1, 2, 3) , YouTube (1, 2)