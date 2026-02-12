民設での整備を断念したことについてブラウブリッツ秋田の岩瀬社長が取材に応じました。



法令上の観点から、整備に様々な制約が生じることなどが断念した理由だと説明しています。



岩瀬社長は、3者による協議が終わった約4時間半後、報道機関の取材に応じました。



ブラウブリッツ秋田・岩瀬浩介社長

「民設という名前だけが先行して、民間会社が全部やるというような位置づけで報道されてしまってること時点が、我々からするとちょっと、ちょっとニュアンスが違うんだけどなと。官民連携事業として我々が中心となってやっていたところなので、先ほどのご質問でいうと、八橋になったタイミングで非常にやっぱりそこは難しくなってきたなと感じてはおりました」



