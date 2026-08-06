ABS秋田放送
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横手市で80代の女性が倒れているのが見つかる 病院で死亡を確認 熱中症の疑い 秋田
7日午後、横手市の墓地で80代の女性が倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。熱中症の疑いがあるということです。横手市消防本部によ…
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田沢湖で泳いでいた男性(69)が死亡 うつぶせの状態で浮いている状態で発見 岸から30メートルほどの場所 秋田
7日正午ごろ、仙北市の田沢湖で泳いでいた69歳の男性がうつぶせの状態で浮いているのが見つかり、病院へ運ばれましたが、その後、死亡しました。仙北…
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イオンタウンが新たに提案した外旭川地区のまちづくり事業 秋田市が計画を前に進める方針を示す…「経済にプラスでオンリーワンな内容」と判断 秋田
秋田市は、民間事業者のイオンタウンから新たな提案があった外旭川地区でのまちづくり事業について、市が求めていた「経済にプラスでオンリーワ…
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県が6日に開いた記者会見 オンライン出席の幹部職員がタバコを吸いながら説明 県は本人から聞き取りを進める 秋田
秋田市で建設が計画されているデータセンターに関して6日に県が開いた記者会見で、オンラインで出席した幹部職員がタバコを吸いながら説…
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職員は「無意識にタバコに火をつけた」という趣旨の説明 県が緊急の記者会見で明らかに 秋田
県は先ほど緊急の記者会見を開き、この職員が、「無意識にタバコに火をつけた」などという趣旨の説明をしていることを明らかにしました。県産業労働部…
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酒を飲んだ後に自転車運転 県の男性職員(51)が停職1か月の懲戒処分 初めは押して歩いていたけど… 秋田
酒を飲んだ後に自転車を運転し、酒気帯び運転で略式命令を受けた県の51歳の職員が、停職1か月の懲戒処分となりました。停職1か月の懲戒処分となったの…
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最低賃金の引き上げ額は合意に至らず 双方が歩み寄り金額の開きは縮まるも 次回は今月18日までに開催予定 秋田
現在の県内の最低賃金、時給1031円から今年度、いくら引き上げるかを議論する会議が開かれました。5日の初会合で労働者側、使用者側の提示金額に大き…
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県のプレミアムチケットの追加販売 電子チケットは66パーセントが販売済み 紙のチケットは9月2日発売 秋田
今月3日に販売が始まった県のプレミアムチケットについて、電子チケット50万セットのうち半分を超える約66パーセントが購入されたことが分かり…
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【特集】夫婦でUターン起業 秋田名物の新たな食べ方を提案する「たれ」を発売！ 約1年の開発期間を経て夢の商品化 夫婦の思いを取材 秋田・横手市
3年前、地元の横手市にUターンして起業した夫婦が、あの秋田名物の新たな食べ方を提案する「たれ」を発売しました。開発期間は約1年。夢の商品…
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理想の”リーダー像”とは？ にかほ市で中学生を対象とした研修会 リーダーに必要な考え方を学ぶ 秋田
にかほ市で、中学生を対象に、リーダーを目指すための研修会が開かれました。参加した中学生は、宮城県の生徒と一緒に理想のリーダ…
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拠点は秋田市と潟上市 女子バレーボール・SVリーグのアランマーレ秋田庄内 8月から県内で活動スタート 選手たちが意気込み語る 秋田
今シーズンから秋田市と潟上市に拠点を移す女子バレーボール・SVリーグのアランマーレ秋田庄内は、今月から県内での活…
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洋上風力発電事業で地域振興などに充てられる基金は23億6,000万円に 男鹿市・潟上市・秋田市への配分比率が決定 具体的な活用方法を検討へ 秋田
男鹿市、潟上市及び秋田市沖で計画が進めらている洋上風力発電事業をめぐり地域振興などに充てられる基金について検討する会議が開かれました。基金の…
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【続報】田沢湖で泳いでいた69歳男性が死亡 うつぶせの状態で浮いているのが見つかる 秋田・仙北市
7日昼ごろ、仙北市の田沢湖で泳いでいた69歳の男性がうつぶせの状態で浮いているのが見つかり、病院へ運ばれましたが、その後、死亡しました。仙北警…
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【速報】田沢湖で60代男性がおぼれる 男性は運ばれた病院で死亡確認 7日 秋田・仙北市【更新】
田沢湖で60代の男性がおぼれているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと7日正午ごろ、仙北市の田沢湖遊泳場でおぼれ…
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今年の竿燈まつりの来場者は約111万人 去年比約8万人↑ ドローンショーなども増加の一因か 秋田
今年の竿燈まつりの来場者は去年と比べて8万人ほど多くなり、約111万人だったことがわかりました。実行委員会は、ドローンショーなどの新…
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理想のリーダー像を追求 中学生対象の研修会 「みんなを導くリーダー」をテーマにCM制作に挑戦 秋田・にかほ市
にかほ市で、中学生を対象に、リーダーを目指すための研修会が開かれ、理想のリーダー像を追求しました。「リーダ…
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県内に熱中症警戒アラート 7日は気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さの見込み 予防のための行動を 7日(午前5時） 秋田
県内には秋田県熱中症警戒アラートが出されています。7日の県内は、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。…
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秋田市の新屋日吉町や浜田字元中村にクマ 付近には小学校も 体長は約1メートル 6日・7日 秋田
6日夜から7日朝にかけて秋田市新屋日吉町や浜田地区でクマが目撃されています。秋田中央警察署の調べによりますと6日午後8時50分ごろ、秋田市新屋日吉…
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日本最大級のAI・人工知能向けデータセンターが秋田市に 建設費は2兆円規模 UAE＝アラブ首長国連邦などが投資へ 秋田
日本最大級のAI、人工知能向けのデータセンターを秋田市に建設する計画が明らかになりました。建設費は2兆円規模で、UAE＝アラブ首長国連…
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県内は多くの地点で今年一番の暑さに 2つの地点で今年初の猛暑日を観測 子どもたちが水遊びをして涼む様子も 秋田
県内は朝から強い日差しが照りつけ多くの地点で今年一番の暑さとなりました。仙北市角館や北秋田市鷹巣などで35度を超え、県内で今年初の猛暑日を観測…