職員は「無意識にタバコに火をつけた」という趣旨の説明 県が緊急の記者会見で明らかに 秋田

県は先ほど緊急の記者会見を開き、この職員が、「無意識にタバコに火をつけた」などという趣旨の説明をしていることを明らかにしました。県産業労働部…