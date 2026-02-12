サンリオが２６年３月期業績予想の上方修正と１株から５株への株式分割を発表 サンリオが２６年３月期業績予想の上方修正と１株から５株への株式分割を発表

サンリオ<8136.T>がこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）へ、営業利益を７０２億円から７５１億円（同４５．０％増）へ、純利益を４９４億円から５２０億円（同２４．６％増）へ上方修正した。



グローバルで推し進めている複数キャラクター戦略やさまざまな施策が奏功し、「クロミ」や「マイメロディ」などのキャラクターの人気が更に高まり第３四半期時点の業績が計画上回っていることに加えて、第４四半期においても引き続き堅調な売り上げが見込まれることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１４３１億９４００万円（前年同期比３６．７％増）、営業利益６２３億９８００万円（同５１．８％増）、純利益４３６億７９００万円（同２９．３％増）だった。



あわせて、３月３１日を基準日として１株から５株へ株式分割するほか、株主優待の優待内容の変更も発表した。従来、紙のチケットで配布していたテーマパーク共通優待券と株主優待券を廃止し、サンリオグループ共通の会員サービス「Ｓａｎｒｉｏ＋」で取得できる「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」と「電子クーポン（株主優待券）」を提供する。なお、「電子チケット（テーマパーク共通優待券）」は内容に変更はない。



