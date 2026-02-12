株式会社ジェーシービーがこのほど、物価高や将来の不安が続く中での２０代の若者の消費行動に着目し、「２０代のお金の使い方に関する調査」を実施。その結果を公表した。調査は１月１６日〜１８日まで、２０代の男女３００人を対象にインターネットで行われた。

調査の結果、若者の間では、支出をただ抑えるのではなく、限られた予算の中で満足度を最大化するためにぜいたくを“賢く選ぶ”という新しい消費スタイルが広がっていることが明らかになった。無駄な出費は避けながらも、自分にとって価値があると感じる体験やサービスには前向きにお金を使い、「ハズさない」「後悔しない」選択を重視する傾向が浮き彫りとなっている。

節約志向が叫ばれる物価高の中でも、２０代の７５．３％が「自分のためのぜいたく」をしていると回答しており、日常支出は引き締めながらも、小さなぜいたくを楽しんでいる模様。また、「自分のための贅沢」を行う際は、価格より“満足度”を重視する２０代は６７．０％と、「お金をかけるのがぜいたく」ではなく、冒険より確実性をとる“ハズさない選び方”も重要視。価格が高くても“ハズれない選択”をしたいと考える人は６４．０％と、より賢くお金を向き合う姿が見える。