イラン戦争の影響による燃料やナフサの価格高騰が、日本国内のさまざまな業界に影響を及ぼしている。農業ジャーナリストの山田優氏は、「今回のイラン戦争で日本農業のもろさが露呈した」と指摘する。前編記事『価格が上がるのは原油やナフサだけではない…イラン戦争の影響で食卓から姿を消すかもしれない「寿司ネタでお馴染みの青魚」の名前』に続き、山田氏が論じる。農業も燃料依存の構造的弱点が露呈農業分野でも影響は広がっ