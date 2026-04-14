物価上昇が続く中、「何を削ればいいのかわからない」と感じている共働き家庭は少なくありません。食費や電気代、家賃など、生活に欠かせない支出ほど値上げの影響を強く受け、「節約しても追いつかない」という声も目立ちます。実際にマイナビニュース会員への調査では、食料品をはじめとした日常支出に多くの負担が集中している実態が明らかになりました。忙しい日々の中でやりくりを続ける家庭にとって、物価上昇はもはや「我慢