毎月赤字続きの家計をどう再生させたらいいのか。FPの中村哲規氏は「ある40代夫婦は、毎月赤字ながら子2人の大学進学を控えている状況だった。そこで真っ先に『赤字の原因』を特定し、黒字化を図った」という――。※本稿は、中村哲規『お金より先に“生き方”の話をしよう後悔しないためのライフプランニング』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／marchmeena29※写真はイメージ