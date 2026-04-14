高市早苗首相は2026年4月13日、自民党広報誌の企画でタレント・実業家のMEGUMIさんと対談した。仕事に対する取り組み方や美容などについて話し合われたが、高市首相には厳しい批判が相次いだ。混沌とする国際情勢の中現在、先行きが見えない物価上昇に苦しむ国民は多く、さらには停戦合意があったのもつかの間、アメリカとイスラエルがイランへの攻撃姿勢を強めたことによって国際情勢は混沌としている。にもかかわらず、美容談議