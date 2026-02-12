Ｊ１鹿島と茨城県は１２日、「カシマサッカースタジアム 新スタジアムプロジェクトに関する記者会見」を水戸市内の県庁で行い、新スタジアムの竣工・開業を２０３３年目標で行っていく方針を発表した。

＊ ＊ ＊

新スタジアムの建設予定地は、鹿嶋市内の「卜伝の郷運動公園」。メルカリスタジアムの国道５１号線を挟んで向かい側にある公園で、土地所有者は鹿嶋市など。都市計画変更を含めた手続き、周辺のまちづくりの検討を進めていく。

新スタジアムは県による公設となる見通しで、建築費や運営、維持管理に、鹿島などの民間活力を積極的に導入していく方針。県が主導し、早期かつ確実な整備を進めていく。

メルカリスタジアムは「一定のレガシーを残しつつ解体する方針」としている。新スタジアムと一体的なまちづくりを掲げる上で、地域の中長期的な発展を目指していく。

メルカリスタジアムは、１９９３年に日本初の本格的なサッカー専用スタジアムとして建設。鹿島の本拠地として、地域のシンボル的な役割を果たしてきたが、維持管理コスト負担（直近１０年間平均で年間約８億円）が大きな課題となっていた。