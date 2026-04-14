鹿島の師岡柊生「仲間がいたのでここまで来れたかなというのはあります」鹿島アントラーズは4月12日、J1百年構想リーグ第10節で川崎フロンターレに2-0で勝利した。前半の苦しい時間を凌ぐと、後半に相手の隙を突いて2ゴール。ここで、鬼木達監督は大怪我から復帰したMF師岡柊生をピッチに送り込んだ。約1年ぶりの公式戦出場に、アウェーゴール裏から大きな拍手が送られた。「ゴール前に行ったらシュートを打つというのは、あらか