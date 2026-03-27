日本代表は３月28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にロンドンでイングランド代表と対戦する。英国内とはいえ、移動を含めて中２日しかない過酷なスケジュールのため、メンバーを大幅に入れ替えることが予想される。あくまで現時点ではあるが、この２連戦で連続スタメン出場すると予想したのが、ボランチの佐野海舟（マインツ）だ。キャプテンの遠藤航（リバプール）が不在のなか、ボール奪取能力と運動量に極めて秀