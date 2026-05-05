エモーショナルな再会が実現した。元日本代表監督のジーコ氏が、５月４日にインスタグラムを更新。古巣である鹿島アントラーズのクラブアドバイザーとして来日中のなか、中田英寿氏がオーガナイザーを務めた日本酒のイベントに足を運んだと報告した。「私の教え子であり友人で、日本サッカー史上最高の選手の１人、ヒデトシ・ナカタと会った。六本木ヒルズで開催された『CRAFT SAKE WEEK2026』に招待してくれたんだ。大成功で