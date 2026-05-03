最後はPK戦で競り勝った。鹿島アントラーズは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、FC町田ゼルビアとホームで対戦した。50分にレオ・セアラの得点で先制し、その３分後に失点。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。試合後のフラッシュインタビューに、GKの早川友基が対応。日本代表の守護神は、PK戦で１本をストップ。「キッカーの特徴と、あとは自分のタイミングを意識するところにフォーカスし