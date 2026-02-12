「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が11日配信のABEMA「Abema Prime」に生出演。衆院選で議席が激減した中道改革連合をめぐり、生出演した落選議員に厳しい言葉を向けた。

番組には中道で落選した海江田万里（76）、吉田晴美（54）、藤原規真（47）、中谷一馬（42）の前衆院議員4人が出演。敗因や選挙戦を振り返った。

ひろゆき氏は冒頭で「まず中道の問題というより、日本の左派リベラルの問題があります。物事をイメージで考える人たちが、おじいちゃん2人出てきて『生活者ファースト』と言ったら、それは高齢者優遇だとしか見えないんですよね。実態がどうこうではなく、そういう見え方をすることをやってしまった」と、野田佳彦、斉藤鉄夫の両共同代表の体制を示しながら印象を語った。

さらに中盤では、経済学者の竹中平蔵氏が今回の衆院選について「高市早苗でいいですか」を問う「今回、ワンイシュー（論点）エレクションだった」と分析。小泉純一郎内閣の郵政解散を例示しながら「野党としてはNOとしか言えない。NOとしか言えない野党、というレッテルを貼られてしまった」と指摘した。すると、当時も議員だった海江田氏は「郵政民営化を経験してますから」と振り返った上で「あの時はイシューがあった。今回ありますか？」と、疑問視した。

その議論を聞いたひろゆき氏は「本当に申し訳ないんですけど、中道を伸ばすためには海江田さん、落ちて良かったと今、思ったんですよ」と厳しい言葉で言及。「それはなぜか、というと、（海江田氏は）『イシューがない』とおっしゃったんですよ。でも、若者たちは、政策がどうこうは分からない。でも女性で初の総理大臣の高市さんと、おじいちゃん、どっちにしますか、というすごい分かりやすいイシューで選んだんですよ」と続けた。海江田氏が「それイシュー？」と反発すると、ひろゆき氏は「これがイシューだと思わない、という感覚を持っている人が、中道の中枢に偉い人にいるから、負けるんですよ」と力説した

進行の平石直之アナウンサーは「（高市内閣が）数カ月やっている中においては、これでいいと、現状思った人が多い、という判断ではあると思うんですよね。ダメだったら代えると。そうは言っても（自民票は約）2000万と（中道票は約）1000万なんで、議席数ほどの差はない」と補足した。