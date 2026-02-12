ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝を行った。上位8人による決勝2回目に、25歳の冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一出場。78.00点の4位でメダルを逃した。あまりに悔しい結果。ただ試合後の態度に称賛の言葉が集まっている。

冨高は決勝1回目では79.42点をマークし、3位で2回目に進出した。エア2回は高さを出して決め、ターンもスムーズ。大きなミスなく27秒03でフィニッシュした。銅メダルのペリーヌ・ラフォン（フランス）と同点の78.00点。ただ順位決定にはターンの得点が優先されるため、冨高はわずか0.2点及ばなかった。スピード、エアの得点は上回ったが、銅メダルを逃し涙した。

称賛されているのは、その後の態度だ。テレビインタビューでは涙をこらえ「できることは全部出し切れた。悔しい気持ちはある。目指していた自分の一番の滑りはできた」「3位通過ということもあって、さっきと同じじゃ勝てないという思いもあった。守りに入るんじゃなくて攻め切ろうと。悔しいが、守ってこの順位になるより、攻めてこの順位なら仕方ない」と口にした。

さらに、銅メダルのラフォンと笑顔でハグ。悔しさ募る中でも、競った仲間への敬意を忘れなかった。日本のファンからはX上に「涙見せずにインタビュー受けてるの偉すぎるよ……」「ご自分に言い聞かせるかの様に『この悔しさを糧に』という言葉を何度も使っていたのが印象的でした」「ぜひこの悔しさをバネに、これからも頑張って欲しい！」とのコメントが並んだ。



（THE ANSWER編集部）