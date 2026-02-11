「ケンタッキーフライドチキン」が、2種類のチキンを詰め合わせた「春のチキン祭りパック」を2月12日から期間限定で販売。同店の公式「X」アカウントが、余ったチキンで作れるお弁当を紹介しています。

【画像】え…ヤバっ！ コチラがまるで芸術作品な“余ったチキン”のお弁当です！（※約3時間かかります）

芸術作品のようなお弁当

「春のチキン祭りパック」は、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入ったセット。公式アカウントは「合計6ピースとボリューム抜群！ 一度で食べきれず余ったチキンで作れるお弁当をご紹介」とコメントし、お弁当の写真を投稿しています。

お弁当はまるで花畑のようなビジュアル。野菜、ハム、ソーセージなどで彩り鮮やかな芝生や花が表現されています。お弁当の中心には、「オリジナルチキン」の「チューリップ」が置かれています。

さらに、ご飯とのり、カニカマで、「カーネルおじさん」こと「カーネル・サンダース」がほほ笑む、「ケンタッキー」のロゴを再現。2本の「カーネルクリスピー」が立てられ、ボリューム感のあるアクセントになっています。

公式アカウントは「調理時間が約3時間と少し時間がかかりますが、ぜひ試してみてください」とコメント。X上では「3時間！？」「まさに芸術」と、驚きの声が上がっています。

一方で、「調理時間は約1分です！」というお弁当も公開されています。こちらは曲げわっぱによそったご飯に塩昆布を添え、「カーネルクリスピー」2個をのせただけのシンプルなお弁当です。

「春のチキン祭りパック」の販売期間は3月10日まで。チキンが余ったら、お弁当作りに活用してみてはいかがでしょうか？