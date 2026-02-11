ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ＳＰを前に１０日夜、ＮＨＫで事前番組が放送され、人気女優がゲスト出演。意外なフィギュア歴を明かし、ネット上に驚きの声が広がっている。

２７年度前期のＮＨＫ朝ドラ「巡るスワン」のヒロインに決まった森田望智で、黒っぽいパンツスタイルでスタジオに登場した。

愛くるしい赤い衣装を身につけてスケート靴を履いた幼少期の写真も紹介され、「４歳から８年ぐらい…小学校終わりまで」とフィギュアスケート歴を説明。森田は「（今）本田武史さんの横にいるのが信じられなくて、うれしいです」と輝く笑顔を見せた。昨年には、高橋大輔氏のアイスショー「氷艶」にも出演していた。「（スケートは）難しくて寒くて。しもやけになってました」と苦笑いで思い出も振り返った。

１１日付の自身のＳＮＳには「２枚目はビールマンスピンをしようとして微塵も足が上がらない図です」とスタジオでビールマンスピンに挑戦しているキュートな写真も添えており、ＳＮＳ上では「直道さんの目には見事な出来映えに映っているはず」「びっくりでした」「可愛すぎます♥」「フィギュア歴８年ってギャップ強すぎ…！」「フィギュアやってたんだ！」「やべー、森田望智さん超かわいい てかフィギュアやってたのか」などの声があがっている。