ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・男女モーグル予選が10日、行われた。NHKの中継で解説を務めたモーグル界のレジェンドに視聴者の熱い視線が注がれた。

現地の放送席で解説を務めたのは1998年の長野五輪〜2014年ソチ五輪まで5大会連続で出場＆入賞した上村愛子さんだ。ソチ五輪を最後に現役を引退。昨年12月に46歳を迎えた。コースの雪山とゲレンデをバックに白のニット帽、コート姿でカメラの前にも立った。

上村さんの解説にSNS上では「上村愛子さんの解説、丁寧でわかりやすい」「心地よい解説」「素晴らしい。どの選手に対しても公平。技術面も的確に説明。やっぱりトップアスリートはすごい」などと好評だ。さらに、「声もとても聞いていて心地よい。久しぶりに観た」「声だけで上村愛子だって分かるのすごい 子供の頃のスーパースターってやっぱ永遠だな」と聞きやすい声にも反応が。

久しぶりに近影を見た視聴者も多く、「上村愛子が解説！ 胸がアツくなるなぁ」「ゲレンデの女神様」「上村愛子さんが解説というだけで既に泣ける」「また美しくなっておられる」「お顔がみられて嬉しいなぁ」「上村愛子さんは本当にニット帽が似合うな」といったコメントもあった。



