減税日本・ゆうこく連合の原口一博共同代表が、2026年2月10日にXで、原口氏名義の自民党に対する「告訴状」が拡散されたとして、「誰かが勝手に作ったものです」と否定した。

「作った方は、速やかに取り消してください」

X上の話題をAIが要約し、関連投稿を表示するXの機能「本日のニュース」に、原口氏名義で自民党に対し党解散などを求める「告訴状」が拡散したが、本人がこれを否定したとする内容が取り上げられた。

原口氏はこのスクリーンショットなどを示し、「誰かが勝手に作ったものです」と否定。「告訴状などというものは、そんなに簡単に出すものではありません。印鑑も打っていません」と訴えた。

続けて、「作った方は、速やかに取り消してください」と呼びかけた。

また原口氏は、「告訴状」の内容を拡散した投稿を引用し、「していません」と否定。なお、10日夕時点までに投稿は削除されている。

原口氏は立憲民主党所属だったが、同党が公明党と結成した新党・中道改革連合に合流せず離党。減税日本代表の河村たかし氏とともに、「減税日本・ゆうこく連合」を結成した。2月8日投開票の衆院選では、小選挙区・比例代表ともに落選した。