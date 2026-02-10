DENON「DHT-S218」が売れてる！ ホームシアターシステム人気ランキングTOP10 2026/2/10
「BCNランキング」2026年1月26日〜2月1日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
2位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）
3位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）
3位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
5位 サウンドバー
HT-A3000（ソニー）
6位 JBL BAR 1000
JBLBAR1000PROBLKJN（ハーマンインターナショナル）
7位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
8位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ハーマンインターナショナル）
9位 JBL Bar 300MK2
JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）
10位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
