“ミスタータイガース”こと掛布雅之氏が、自身のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」を更新。2026年シーズンの読売ジャイアンツ宮崎キャンプを視察し、岡本和真選手がメジャー挑戦した後のチームの現状について、独自の視点で分析した。



動画で掛布氏は、今年の巨人について「チームの形がまだ見えてこない」と第一印象を語る。特に深刻なのが、岡本和真選手が抜けた四番打者の不在だ。阿部慎之助監督も「巨人の長い歴史の中で、ここまで四番バッターの顔が見えないのは初めてじゃないか」と語っていたことを明かし、チームの核となる打者が定まっていない現状を指摘した。



その四番候補として、掛布氏は新外国人のボビー・ダルベック選手や、昨季20本塁打を放ったトレイ・キャベッジ選手、ソフトバンクから移籍した砂川リチャード選手らの名前を挙げる。一方で、大きな可能性を秘めた存在として、高卒2年目の石塚裕惟選手に注目。「大型で、去年ファームで3割打っている。彼の飛躍が巨人を変える可能性がある」と、そのポテンシャルを高く評価した。



また、阿部監督が最も心配している点として投手陣を挙げ、楽天から移籍した則本昂大投手や、安定感のある山崎伊織投手、課題を抱える戸郷翔征投手など、各投手の状態を解説。その上で、掛布氏は阿部監督との対談内容に触れ、阪神との開幕3連戦について「ファンがびっくりするようなローテーションを組むかもしれない。『阪神をなめているのか』と言われるような采配もあるかも」と、奇策の可能性を示唆。掛布氏は「今年の巨人の開幕オーダーは全く読めない」としながらも、「苦しいかもしれないが、チームを形作るメンバーはいる。期待もできる」と語り、伝統球団の再建に向けた戦いに注目した。