»Å»ö¤ÎÄ¾¸å¤ËÅÅÏÃ¤Ç¥À¥á½Ð¤·30Ê¬¡Ä40ºÐÉ×¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¡×¤ÎÁÇ´é¡£É×¤¬Éâµ¤¤ËÁö¤Ã¤¿¡ÖÀÚ¤Ê¤¤»ö¾ð¡×

¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÈï³²¼Ô¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤Î°ÍÍê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä´ºº¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ëµ¤¤Å¤¯»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢10Ç¯°Ê¾å¡¢3000·ï°Ê¾å¤ÎÄ´ºº¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë»äÎ©ÃµÄå¡¦»³Â¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë43ºÐ¤ÎÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£·ëº§10Ç¯¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë40ºÐ¤ÎÉ×¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Éâµ¤¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¿¼Ìë¤â¾å»Ê¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ê¡¢»Å»ö¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Å¾¿¦¸å¡¢°ÛÆ°¤·¤¿¤¢¤È¤ËÉ×¤¬¡Ä
Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¡¢É×¤¬¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¡£¶µ°é·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉô½ð¤Ç¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Â¤é¤º¡¢ÉôÆâ¤Î¤¤¤¸¤á¤ÎÉ¸Åª¤Ë¡£¤·¤«¤·Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ×¤Ë¤Ï±Ä¶È¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«È´¤¡¢¾å»Ê¤ËÂÇ¿Ç¡£É×¤Ï±Ä¶ÈÉô¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×¤Ï¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢29ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¶ÐÌ³¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿·Â´¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¿´¤Î¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¿¦Àè¤Ç¤âÉ×¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯Á°¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Ë°ÛÆ°¤Ë¡£¤ª¤½¤é¤¯²ñ¼Ò¤ÏÉ×¤Î±Ä¶È¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò³«Âó¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¼êË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤ÀÕÇ¤´¶¤È¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ÇÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÉ×¤ÏµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾å»Ê¤«¤é¤Î1ÂÐ1¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÁý¤¨¡¢¿¼Ìëµ¢Âð¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢É×¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤«¤Í¤¿Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤À¤é¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»ä¤Î¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤·¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤é¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢¡ÖÁ°¤«¤éÀ³Ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤ÉÎ¥º§¤·¤è¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡¢É×¤ÎÀ¸³è¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë²áÄø¤Ç¡¢É×¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¼«Ê¬¤ÇÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¹á¿å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢Éâµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÆ°²è¤Î»£±Æ¤È¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÍËÆü¤ËÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¸å¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
·ëº§1Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÅÄ¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤ÇÄ¥¤ê¹þ¤ß¤ò³«»Ï¡£É×¤ÏÄ«8»þ30Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢ÇØÃæ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¤¬180¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤¢¤ê¡¢»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤Î¤Çñ¥ÁÖ¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´é¿§¤Ï°¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´éÎ©¤Á¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£ÃÎÅª¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Èø¹Ô¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Âß¤·²ñµÄ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£9»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÏ·¸åÉÔ°Â¤ËÈ÷¤¨¤ëÅê»ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î°ÆÆâ¤òÄ¥¤ê½Ð¤·¡¢30¿Í¤Û¤É¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢11»þ30Ê¬¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¡£
½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿É×¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î³°¤ÇÃ¯¤«¤È30Ê¬¤Û¤ÉÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬É½¾ð¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤ÏºÆ¤ÓÂß¤·²ñµÄ¼¼¤ËÌá¤ë¤È¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ñµÄ¼¼¤¬¤¢¤ëºÇ´ó¤ê¤ÎÃÏ²¼Å´±Ø¤Î²þ»¥¤Î³°¤Ç¡¢½÷À¤È¹çÎ®¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Îð¤Ï40ÂåÈ¾¤Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥»¥ß¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤Ï¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¡¢¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤¨¤¿¥Ô¥¢¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
É×¤Ï¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¡£½÷À¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ê´é¤Ç¡¢²¿¤«¤òÉ×¤Ë¼ÁÌä¤·¤Ä¤Ä¡¢Êâ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤³¤Î¥Ç¥¤¥æ¡¼¥¹¤ÏÈæ³ÓÅª°Â¤¯¡¢Éâµ¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤âÉô²°¤ò¼è¤ê¡¢µÒ¼¼¤òÆÃÄê¡£ÅÓÃæ¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê4»þ´ÖÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÁê¼ê¡×
Àè¤Ë½÷À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÈø¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ23¶è¹Ù³°¤Î±Ø¤Ç²¼¼Ö¡£±Ø¤«¤é¶á¤¤·úÇä½»Âð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¸å¤Ë»ùÆ¸´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤È2¿Í¤Çµ¢Âð¤·¤Þ¤¹¡£
Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»³Â¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¤Ç½÷À¤ÎÄ´ºº¤Î°ÍÍê¤â¤¤¤¿¤À¤Ä´¤Ù¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏÉ×¤Î¾å»Ê¤Ç45ºÐ¡¢³¤³°¶ÐÌ³¤ÎÉ×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¿Åö»ö¼Ô¤ÈÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ëÈï³²¼Ô¤¬¡¢Â³¤¯¤¦¤Á¤Ë²Ã³²¼Ô¤ÈÀÅª´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï·òÁ´¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿°¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î¡ÈËÉ±ÒÈ¿±þ¡É¡£ÃµÄå¤ÎÄ´ºº¤Ç¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¾Úµò¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¢Âð¤·¡¢É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Úµò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¤¬¿²¤Æ¤«¤é»ä¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï¡Ö¤®¤ã¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶Ã¤¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë³°»ñ·Ï¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¡¼¥±¤Î¥×¥í¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿É×¤Î¶µ°é·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É×¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ä¶È·Ð¸³¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¿´ë²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¥À¥á½Ð¤·¤Ð¤«¤ê¡£¡È¤½¤ó¤Ê¤Ì¤ë¤¤´ë²è¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¤Î¿´¤ÏÄÏ¤á¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¤¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É×¤ËÌëÃæ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿²¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ÎÍò¡£¤¢¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌë¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢30Ê¬ÅÅÏÃ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤È¤¤É¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈË«¤á¡¢°»¤ÈÊÜ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ÆÉ×¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ë½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£´°Á´¤ËDV¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¼«Âº¿´¤òÃ¥¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬Áà¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Ï¡ÖÉ×¤ÎÊý¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÀº¿À²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç½¾´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÉ×¤Ï¤³¤Î½÷À¤È¼ç½¾´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÉ×¤¬¿·Â´»þ¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¶µ¤¨¤ë¿Í¤Î»ÙÇÛÍß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ²¿¤â¤«¤â°ú¤¼õ¤±¤ÆÈèÏ«¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
É×¤Ï¾Úµò¤ò¸«¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¶²ÉÝ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸«¼Î¤Æ¤º¤Ë¤¤¤¿Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÀº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¤¦¤Ä¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¤â¤é¤¤¡¢²ñ¼Ò¤òµÙ¿¦¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö¸å¡¢Í³Î¤»Ò¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤¢¤Î¸å¡¢Éâµ¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¥º§¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢É×¤ÏµÙ¿¦¤·¤Æ¤«¤éÂÎ¤¬Æ°¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1Æü20»þ´Ö¤¯¤é¤¤Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤È¥È¥¤¥ì¤ÈÆþÍá°Ê³°¡¢¤Û¤Ü¥Ù¥Ã¥É¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£°å»Õ¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ñ¥ï¥Ï¥éÈï³²¤¬¿´¿È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¼õ¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¡¢ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï»ä¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î½÷¡Ê¾å»Ê¡Ë¤Ï¡¢¸ºµë¤ÎÄ¨²ü¤ÈÉô½ð°ÛÆ°¤Î¼Îá¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¼¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¡£»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×¤ò´ÇÉÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¤¤¤¤³¤È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Û¤ÉÉ×¤ò°¦¤¹¤ëÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÉ×¤Ï¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»×¹ÍÄä»ß¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÙ¿¦¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Éâµ¤¤Î¾Úµò¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¥¢¥«¥Ï¥é¤Î»ÙÇÛÎÏ¤Ï¶¯¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼¤á¤Æ¤â¼¡¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Í³Î¤»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹Æü¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÏÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É×¤Ï·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÍ³Î¤»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î²ñ¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¦¾ì¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¿Í¤Î¿´¿´¿È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÁÊ¤¨¤ò·Ú¤ó¤¸¤ÆÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼Ò°÷¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ëÂ¦¤â¤µ¤ì¤ëÂ¦¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º¤¤é¤»¤ë¿Í¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ººÎÁ¶â¤Ï35Ëü±ß¡Ê·ÐÈñÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
