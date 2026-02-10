¡ÖÂç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¡Ö¸øÌ³°÷¡×¤Ï2°Ì¤Ë¸åÂà¡¢1°Ì¤Ï¡©
´ë¶È¤ÎÍ¿¿®´ÉÍý¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¥â¥ó¥¹¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÂè11²ó Âç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¤¬2²ó¤Ö¤ê¤Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å°Ì¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¸øÌ³°÷¡×¤¬½ç°Ì¤ò²¼¤²¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÂç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤ª¤è¤Ó2Ç¯À¸¤ÎÃË½÷600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÂç³Ø1¡¢2Ç¯À¸¤¬½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦´ë¶È¡¦¶È¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î1°Ì¤Ï¡¢2²ó¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ê4.7¡ó¡Ë¤¬³ÍÆÀ¡£¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡Ö¹ñ²È¸øÌ³°÷¡×¡Ê3.7¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡ÖGoogle¡×¡Ê3.5¡ó¡Ë¡¢Æ±Î¨4°Ì¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷¡×¡ÖApple¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â3.2¡ó¡Ë¤¬Â³¤¡¢¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷¡×¤Ï¥È¥Ã¥×3¤«¤é´ÙÍî¡¢¿·¤¿¤Ë¥È¥Ã¥×20¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿6¼Ò¤ò´Þ¤à16¼Ò¤¬Á°²óÄ´ºº¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤´ë¶È¤Î´é¤Ö¤ì¤ä½ç°Ì¤ËÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢À½Â¤¶È¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë·¹¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢IT¡¦¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡ÊGoogle¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬3¼Ò¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°·¤¦´ë¶È¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬³ØÀ¸¤Î»ÖË¾¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¸ÍýÊÌ¤Ë½¸·×¤¹¤ë¤È¡¢Ê¸·Ï¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×2¤Î¡Ö¸øÌ³°÷¡×°Ê³°¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢½ÐÈÇ¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤¬»ÖË¾Àè¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Íý·Ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²¡×¡Ö»°É©¥±¥ß¥«¥ë¡×¡ÖApple¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡ÖÂçÄÍÀ½Ìô¡×¡Ö°°²½À®¡×¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÀ½Â¤¶È¤¬»ÖË¾Àè¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯Ê¬Ìî¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡Ö¾ÍèË¾¤à½¢¶È¤Î·Á¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ê19.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö½ÐÀ¤¤·¤Æ¹â¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¡Ê18.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ê17.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Ç°ÂÄêÅª¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ê15.5¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë²óÅú¤¬Áý²Ã¡£
¤µ¤é¤ËÂ°ÀÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢1Ç¯À¸¤äÃËÀ¤Ï¡Ö½ÐÀ¤¡¦¹â¼ýÆþ¡×»Ö¸þ¤¬¡¢2Ç¯À¸¤ä½÷À¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍ¥Àè¡×»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ÍèË¾¤à½¢¶È¤Î·Á¤È¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷³èÆ°¤Î´Ø·¸À¡×¤ò½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡×¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¡×¡Ö¼ø¶È¡¦¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ëÍú½¤¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë³ØÀ¸¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö½¢¿¦ÀèÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµëÍ¿³Û¡×¡Ê42.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¡×¡Ê28.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¡Ê25.5¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº¤«¤é°ú¤Â³¤ÂÔ¶øÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¡×¡Ê15.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÍµÙ¤Î¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ê16.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡×¡Ê10.3¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ç¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇÄã¸Â¼Â¸½¤·¤¿¤¤À¸³¶ºÇ¹âÇ¯¼ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö600¡Á800Ëü±ß¡×¡Ê19.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö800Ëü±ß°Ê¾å¡×¡Ê29.3¡ó¡Ë¤òË¾¤à³ä¹ç¤¬Á°²óÄ´ºº¤«¤é13.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢¡Ö400Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê21.3¡ó¡Ë¤¬8.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï´õË¾Ç¯¼ý¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£