営業組織において、「できる営業」と「できない営業」には、どのような決定的な違いがあるのでしょうか。平井徹事務所（東京都渋谷区）が実施した「BtoB営業組織における部下育成とマネジメント課題」に関する調査によると、「できる営業」の共通点や特徴は「課題に導くヒアリング力・質問力」が最多であった一方、「できない営業」の共通点では「顧客との関係構築力が低い」が最多となりました。【調査結果】「できる営業」と「で