あなたは、自分の読解力が高いと思いますか。そうでもないと思いますか。誰でも、読解力は高い方がいいと考えますが、じつは、読解力の高さを決める原因は意外なところにありました。小学生の時に横山光輝『三国志』を愛読し、成人してからのネットミームの理解におおいに役立ったという、立命館大学の桜井政成教授が解説します（『読書スタディーズ』より一部変更のうえ掲載します）。仕事の読書に意味はあるかマニュアルや、気分