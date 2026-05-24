RIZAPグループが2026年5月14日の決算説明会で、低価格ジム「chocoZAP（チョコザップ）」の女性専用店舗を最大300店舗の規模で展開する方針を明らかにした。この店舗数は一部店舗での検証結果を踏まえて決めた。女性専用店舗は26年1月に初めてオープン。検証期間中も徐々に店舗を増やし、SNS上でも注目を集め、「朗報すぎる」「安心できます」などと喜ぶ声が相次いでいた。女性専用店舗を導入した経緯とは。RIZAPグループの広報部に