2026年4月から高等学校等の授業料支援制度の改正により、所得制限が撤廃され、多くの家庭で授業料の負担が軽減されることとなりました。いわゆる「高校無償化」です。しかしながら、ご友人がおっしゃるように、この制度は授業料のみの支援制度ですので、授業料以外の入学金や制服代、修学旅行などの費用については対象となっていません。 本記事では、高校無償化の内容を確認し、授業料以外にどんな費用がいくらくらいかか