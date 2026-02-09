ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われた。選手たちが美しい演技で魅了する中で、女子シングルのアナスタシヤ・グバノワ（ジョージア）が着用した衣装にも注目が集まった。

ぱっと見ではわからない。じっくり見ると、紐で模様が浮かび上がってくる。映画「ゴースト/ニューヨークの幻」の曲を使用したフリー。23歳・グバノワが着用していた衣装、背中の部分には男女の顔が向かい合うようにデザインされている。映画の世界観を表現したようだ。

このデザインに注目する日本人ファンも多く、X上では盛り上がっていた。

「衣装の後ろ、向かい合った男女の顔が紐で描かれてるのがとても素敵でした！」

「グバノワの演技はじめに背中のドアップ撮りたくのは分かる 凄い見たことない衣装」

「グバノワのフリー衣装がバズってる。背中のデザインが本当秀逸」

「グバノワちゃんの衣装のバック、そういうことだったのか！ とても素敵！」

「まるで映画を観ているかのような時間」

「衣装のお背中いいよねぇわかる」

「グバノワさん、衣装の背中が効いてるなぁ」

「プロは衣装も素敵よね」

グバノワは女子フリーで140.17点で坂本花織に次ぐ、2位だった。



（THE ANSWER編集部）