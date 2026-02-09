ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢timelesz¿·ÂÎÀ©1¼þÇ¯¤ËÂ£¤Ã¤¿ ¡È¹âµéº¹¤·Æþ¤ì¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ä1¸Ä3000±ßÄ¶¤ÎÊÛÅö¤«¤éÂ³¤¯ ¡ÈÂÀ¤ÃÊ¢¡É µ¤¸¯¤¤
¡¡2·î7Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤¬¸åÇÚ¤ËÂ£¤Ã¤¿ ¡Èº¹¤·Æþ¤ì¡É ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢timelesz¤¬¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ëè½µ²ÐÍËÆü¤Î¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü21»þ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥àÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê´ë²è¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢1ÂÐ1¤Ç²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¸å¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢8¿Í¤Ç1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¿©»ö¤·¤¿¤ê¡¢Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤«¤éÌë·Ê¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸òÎ®¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢8¿Í¤¬¥¿¥ï¡¼¤Î¿¿²¼¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤«¤é¿è¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤¬¡£
¡ÖÅìµþ¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¡Ø¥ß¡¼¥ÈÌðß·¡Ù¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥2¥¥í¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©»º°¤ÇÈ²Úµí¤Î¡ØºÇ¹âµé¹õÌÓÏÂµí¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«»ö¤Ê¤µ¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿Æù¤ò¾ÆÆùÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¶¶ËÜ¾À¸¤µ¤ó¤¬¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥ì¥¢¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÌÚÂ¼¤Î ¡ÈºÇ¹âµéº¹¤·Æþ¤ì¡É ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï
¡ÔÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥ß¡¼¥ÈÌðß·¤µ¤ó¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥óµí¤Îº¹¤·Æþ¤ìÀ¨¤¤¡ª ÂÀ¤ÃÊ¢¡Õ
¡Ô¤¹¤´¤¤¡ª¤Þ¤¿¥ß¡¼¥ÈÌðß·¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª ¥¿¥¤¥×¥í¸õÊäÀ¸¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ªÆù¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤ªÆù¡Ä½Å¤ß¤È³Ð¸ç¤Èµ±¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡Õ
¡Ô¥¥à¥¿¥¯ÍÍ¤Ã¤Æ¥ß¡¼¥ÈÌðß·ÍÍ¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ß¡¼¥ÈÌðß·¤Ï¡¢timelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö2025Ç¯2·î¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Øtimelesz project-AUDITION-¡Ù¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢¥ß¡¼¥ÈÌðß·¤ÎÊÛÅö¤ò¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÛÅö¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥¹¥Æ¡¼¥¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡Ø¥³¥ó¥ÜÊÛÅö¡Ù¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤Ï1¸Ä3450±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¡¼¥ÈÌðß·¤Î¸ø¼°X¤â¤³¤ÎÏÃÂê¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿5¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¸õÊäÀ¸»þÂå¤Ë¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÅ¹¤ÎÆù¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤òÁª¤ó¤ÀÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÂÀ¤ÃÊ¢¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¤Ï4·î¤«¤é¶âÍËÆü¤Î22»þ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤ËÌÚÂ¼¤È²ñ¤¦ºÝ¤Ï¡¢8¿Í¤Ï¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£