¼êÄÍ¼£Ãî¡Ö¥Ü¥¯¤Ï¥¢¥È¥à¤ÎÊü±Ç¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¡Ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬ÁíÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¼çÂê²Î¤Ø¤Î¾ù¤ì¤Ê¤¤ÁÛ¤¤
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¡£¤½¤Î¼çÂê²Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤ÏÊüÁ÷Ãæ»ß¤â¼¤µ¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2·î9Æü¤ÎÌ¿Æü¤Ë¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥áÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼êÄÍ¼£Ãî¤Ë¤è¤ëÂæ»ì¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü¤È²»¤À¤±¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ
¡Ö±ÇÁü¤È²»³Ú¤ÏÂÐÅù¤À¡×¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÈþ³Ø
¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÌ¡²è¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÂè1ºî¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥ー¶É¤Ë¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢ÀçÂæÊüÁ÷¡¢¹ÅçÊüÁ÷¤Î6¶É¥Í¥Ã¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1963Ç¯1·î1Æü¤Î¤³¤È¡£
¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¾¯¤·Á°¤Î11·î5Æü¤È6Æü¤ÎÆóÆü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥Ûー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè1²óÃî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¼êÄÍ¼£Ãî¤Ë¤è¤ëÂæ»ì¤Î¤Ê¤¤±ÇÁü¤È²»¤À¤±¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ø¤¢¤ë³¹³Ñ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤È¡¢3Ê¬´Ö¤Î¥«¥éー¾®ÉÊ¡Ø¤ª¤¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¾Íè¤ËÅÒ¤±¤ë¼êÄÍ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È´õË¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ°²è±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¹â¤ÈÀ½ºîÆü¿ô¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁ°¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢·è¤·¤Æ³°¹ñ¤ÎºîÉÊ¤ËÎô¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Þ¤¹¡£½ôÀèÇÚÊý¤ä¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤àÍ§¿Í½ô»á¤Î¤´»ØÆ³¤ä¡¢¤´À¼±ç¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÆ»É¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¢¤ë³¹³Ñ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ê±Ç²è»í¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¼êÄÍ¤¬¸¶°Æ¤È¹½À®¤òÃ´Åö¤·¡¢»äºâ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥Õ¥ë¡¦¥«¥éー38Ê¬¤Î°ÕÍßºî¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NHK¤Î³Ø¹»ÊüÁ÷¤ä¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤Ç¤ÎÉñÂæ²»³Ú¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿²»³Ú²È¤Î¹â°æÃ£Íº¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¡¢¹â°æ¤Ï¼êÄÍ¤«¤é¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ï±ÇÁü¤òÊäÂ¤¹¤ë¤Î¤¬²»³Ú¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï±ÇÁü¤È²»³Ú¤ÏÂÐÅù¤À¤È»×¤¦¡×
¼êÄÍ¤Ï¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¤ä¥Ð¥Ã¥Ï¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Î¥ì¥³ー¥É¤ÎÂ¾¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¹â°æ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¹â°æ¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤â¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ï¥ó¥·ー¥ó¤´¤È¤ÎÉèÌÌ¤ò½ñ¤¡¢¼êÄÍ¤È³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤¢¤ë³¹³Ñ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î²»³Ú¤òÃúÇ«¤Ë´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Èó¾¦¶ÈÅª¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡Ø¤¢¤ë³¹³Ñ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¡¢¼êÄÍ¤Ï¹ñ»º½é¤Î¾¦¶ÈÅª¤Ê¸ä³ÚºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¾¯¿Í¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÄãÍ½»»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î·Ð±Ä¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ú¤¼õ¤±¤¿»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢1·î¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²»³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼êÄÍ¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¹â°æ¤ËÍê¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ë³¹³Ñ¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î»Å¾å¤²¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¿¹â°æ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ê¤ÉÏÀ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥ä¥Þ¥Ï¥Ûー¥ë¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë²»¤Å¤±¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤¢¤ê¤â¤Î¤Î¥ì¥³ー¥É¤Ê¤É¤«¤é¡Ø¥Û¥ê¥Çー¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ù¤Ê¤É¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿²»³Ú¤òÏ¿²»¤·¤¿¥Æー¥×¤È²»À¼¥Æー¥×¤òÆ±»þ¤ËÎ®¤·¤Æ¡¢¼êÄÍ¤ÏµÞ¾ì¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¹¤®¤ë¡×¼çÂê²Î¤Ï²ñµÄ¤ÇÁ´ÈÝÄê
È¯É½²ñ¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¹â°æ¤ÏÃî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¼êÄÍ¤«¤é¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÀ¤³¦¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤Þ¤¿¼çÂê²Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍâÆü¤ÎÄ«9»þ¤Þ¤Ç¤Ë3¥¿¥¤¥×¤Î¼çÂê²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌµËÅ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÍ×Ë¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â°æ¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Îµ¢¤ê¤ËÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÁë¤«¤éÌë¶õ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤¬Á®¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤âÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¤³¤³¤Ç1¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¹â°æ¤ÏÌóÂ«ÄÌ¤ê¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï3¶Ê¤ÎÉèÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼êÄÍ¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤ËÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÁ®¤¤¤¿A°Æ¤Î¤Û¤«¡¢B°Æ¤ÈC°Æ¤òÉèÌÌ¤ÇÅÏ¤¹¤È¡¢¼êÄÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤ÏA°Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Ä«10»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢ÂåÍýÅ¹¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤Ï¼êÄÍ°Ê³°¤ÎÁ´°÷¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¥·¥ó¥³¥Úー¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤ÏÆñ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥³ー¥É¿Ê¹Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤Þ¤Ê¤¤¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÄÅ«¤Ç¿á¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤À¤¬¡Ö±ÇÁü¤È²»³Ú¤ÏÂÐÅù¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼êÄÍ¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÀ¸È¾²Ä¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ö¡¹ëà¡¹¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÄÍ¤«¤éºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸À¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤·A°Æ¤¬¥À¥á¤Ê¤é¡¢¥Ü¥¯¤Ï¥¢¥È¥à¤ÎÊü±Ç¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¼çÂê²Î¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼êÄÍ¤¬°Â°×¤Ê²Î»ì¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤®¤ê¤®¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Åö½é¤Ï²Î»ì¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
²Î»ì¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼êÄÍ¤¬ºî»ì¤òÍê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÅ¬Ç¤¼Ô¤È¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î²ñ¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼êÄÍ¤¬¹â°æ¤Ë¤³¤ó¤ÊÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖºòÌë¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¡¢±§Ãè¤È¤Ò¤È¤ê¸þ¤¹ç¤¦¾¯Ç¯¤Î¿´¤ò¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¡ØÆó¡»²¯¸÷Ç¯¤Î¸ÉÆÈ¡Ù¤È¤¤¤¦»í½¸¤È¡¢»í¸ì¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê¡ØÏ»½½Æó¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤Îºî»ì¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÃ«Àî¤«¤é¹â°æ¤Î¤È¤³¤í¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤¤¤¿¥Æー¥×¤ÈÉèÌÌ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¿ôÆü¸å¡¢Ã«Àî¤Ï¤Ç¤¤¿²Î»ì¤òÅÅÏÃ¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤¿¹â°æ¤Ï¡¢°ì²Õ½ê¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¿´¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¡Ö¿´¤ä¤µ¤·¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ½ª·èÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼êÄÍ¤âËþÂ¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é²Î»ìÆþ¤ê¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ã«Àî¤Ï¤½¤ì¤«¤éÌó40Ç¯¸å¡¢¹â°æ¤ÎºîÉÊ½¸¤ÎÁ°Ê¸¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Îºî»í¤·¤¿²Î¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿²Î¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÒÎ¬¡Ó¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥é¥é¥é¡×¤ÏµçÍ¾¤Î°ìºö¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¤Ç³§¤¬²Î¤¦¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¤½¤Î¡Ö¥é¥é¥é¡×¤¬À¸¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²Î¤Ï¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢¥¢¥È¥à¤Î²Î¤«¤é¤Ç¤¹¡£
