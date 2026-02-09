「悪口言われていたよ」と告げ口された！ 超ポジティブ夫はどう返す？【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
落ち込んでネガティブな気分になってしまう時は、この本を手に取りたい。つい“自分反省会”してしまいがちな妻・軍曹と、どんなネガティブもひと言でプラスに変える夫・髭。その日常を描いた「全てのネガティブをプラスに変える夫 髭」シリーズ（B.B軍曹/主婦と生活社）は、読むだけで自己肯定感が爆上がりする自己啓発系コミックエッセイだ。Instagramから生まれたこの作品は、「NGと書いてナイスガイと読む編」「さては人生３周目だな編」「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」と、これまで3冊刊行され、大きな人気を集めている。
髭さんのどこまでもポジティブな考え方は、目から鱗の連続で、ストレスの多い現代社会をポジティブに渡り歩くヒントが満載。そんな本シリーズの作者であり、髭さんの妻であるB.B軍曹さんにお話を伺った。
――「全てのネガティブをプラスに変える夫」シリーズ最新刊「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」は、発売前に重版が決定するほどの人気ぶりです。刊行後も、髭さんの超ポジティブな思考が大きな話題を呼んでいます。タイトルに込めた思いを聞かせてください。
B.B軍曹さん（以下、軍曹）：「人生を100点で生きる必要なんてなくて、今日できたことに、はなまるをつけるだけでいい」というメッセージを込めました。ポジティブもネガティブも表裏一体。満点じゃなくていいから、自分で自分を認めてあげてほしい……。そんな思いを込めたタイトルです。
――「人生満点じゃなくてもはなまるだ編」の中で軍曹さんのイチオシ回を1つ挙げるならどれですか？
軍曹：「やわらかく反論する夫の話術」です。「実は…うっかり病棟のスタッフが軍曹さんの悪口言ってるの聞いちゃって 酷いよね…」と告げ口をしてきた同僚にモヤモヤして髭に「なんて言えばよかったんだろ」と相談した時のエピソードです。いつも包容力の塊のような髭が、唐突に毒舌を放つギャップが面白くて。70ページ4コマ目のイラストは、表紙の髭語録にも採用されました。読んだ方の全員の気持ちが軽くなる、思い出深い作品です。
――髭さんなら、どんなモヤモヤも解消してくれるのではないかと思わされてしまいます。髭さんのコミュニケーション術で、軍曹さんがいちばん尊敬しているところはどういうところでしょうか？
軍曹：髭は人の感情を奪わない人なんです。人の感情を勝手に決めつけないし、相手の感情を抱え込まない。自分の感情を押し付けることもしない。それだけでも人間関係はグッと楽になる。私の永遠の課題でもあります。
取材・文＝アサトーミナミ