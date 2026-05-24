シンプルコーデにプラスワンでおしゃれ度がUPするアイテムがあれば、ぜひ頼りたいところ。そこで今回は、重ねるだけでサマ見えし体型カバーも狙える、【しまむら】の「キャミソール」をご紹介します。薄着の季節もおしゃれを楽しめるキャミは、全色欲しくなるかも。 プラスワンでおしゃれ見え！ 全色コンプしたいキャミ 【しまむら】「ストライプイレヘムキャミ」\1,089（税込） シャツを腰巻きして