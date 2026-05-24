世界中の珍しいものから定番まで、ところせましと商品が並ぶ【カルディ】。宝さがしをするような感覚で店内をまわるのも楽しみのひとつです。今回は豊富なラインナップの中から、国産フルーツを使った、ストックしておきたい「お菓子」をご紹介します。 これからの季節にピッタリ！ 冷やして食べたいフルーツゼリー 「うますぎる」「メロンそのもの」と、@monmon.121さんが絶賛する「北海道から とろ
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