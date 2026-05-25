柴犬を車で病院へ連れて行くと……嫌がるかと思いきや、まさかの反応を見せる様子は、27万8000回以上も再生され、「もぉ～可愛い♡」「病院連れていきやすくていいですねw」といった声が寄せられました！ 【動画：車で犬を病院へ連れて行った結果→『大好きな先生』が現れると…尊すぎる再会と『帰り道の表情』】 大好きな先生を待ちきれない柴犬さん Instagramアカウント「こまめಇ(@_shibakomame_15)」