犬が飼い主にお腹を見せてくる理由

1.安心と信頼のあらわれ

犬が飼い主にお腹を見せてくるのは、安心と信頼のあらわれです。

お腹は急所であり、命に関わる部分です。お腹を見せることができるのは、「安心できる」「信頼できる」という気持ちからであり、命の危険を感じることのない相手だからできることです。

関係性によっては、家族の中でお腹を見せる人とお腹を見せない人を分けていることもあります。

2.敵意がないことを示すためのコミュニケーション

犬が飼い主にお腹を見せてくるのは、敵意がないことを示すためのコミュニケーションです。

飼い主に叱られているとき、お腹を見せてくることがあります。いつもより厳しめに叱られているのではないでしょうか。

そんなとき、犬は緊張や恐怖を感じることがあります。「私はあなたに敵意はありません」「だから攻撃しないでください」と言っているのです。

「逆らうつもりはありません」「あまり怒らないでください」という気持ちも込められているのではないでしょうか。

飼い主に対する服従でもありますし、動物としての本能的な行動でもあると言えます。また、その場を穏便にやり過ごしたい気持ちも込められていることがあるでしょう。

3.甘えたいときや構ってほしいときの仕草

犬が飼い主にお腹を見せてくるのは、飼い主に甘えたい気持ちや構ってほしい気持ちを表現するためです。

愛犬にお腹を見せられると、つい撫でてあげたくなってしまうのが飼い主ゴコロですよね。

犬は「こうやってお腹を見せれば飼い主が撫でてくれる」ということを経験から学んでいるため、「甘えたくなったらお腹を見せればいいんだ！」と考えているのでしょう。

目の前でお腹を見せている愛犬と目が合うと、嬉しそうに目を細めたり、しっぽを振ったりして応えてくれることがあります。

4.飼い主を遊びに誘いたい

犬が飼い主にお腹を見せてくるのは、飼い主を遊びに誘いたいからです。

愛犬がお腹を見せていれば、つい撫でてしまいたくなりますし、つい構いたくなってしまいます。

いきなりスッと起き上がり、走り去ったかと思えば振り向き、こちらをジッと見つめることがあります。追いかけっこのお誘いかもしれません。

走り去ったかと思えばおもちゃを口にくわえて持ってきて、「これで遊んで♡」と見せてくることがあります。なかなかおもちゃを放そうとしないのは、引っ張りっこをしたいからでしょう。

5.緊張や不安を隠そうとしている

緊張や不安を隠そうとしているとき、犬が飼い主にお腹を見せてくることがあります。

お腹を見せている犬の表情が強ばって見えたり、愛想笑いのような引きつった笑顔を見せていたりすることがあります。

また、体に触れてみると、ふにゃふにゃな感じではなく、グッと力が入っているように感じられることがあります。

6.お腹を出すことで体温を調節している

お腹を出すことで体温を調節しているとき、犬が飼い主にお腹を見せてくることがあります。

犬のお腹は毛が薄かったり、ほとんど毛が生えていなかったりします。冷たい空気に触れるようにお腹を見せることで、体温を調節しているのです。

愛犬が仰向けになったときの適切な接し方

犬がお腹を見せるのは、「お腹を撫でて～♡」と言っているときばかりではありません。何らかのストレスサインである場合もあります。

表情が強ばっていたり、体に力が入っていたりするときは、リラックスできていないからです。

「怒らないで」「きつく叱らないで」などのストレスサインである場合には、愛犬が安心できる対応をする、もしくはしばらく放っておいてあげるとよいと思います。

まとめ

犬が飼い主にお腹を見せてくる理由を6つ解説しました。

安心と信頼のあらわれ 敵意がないことを示すためのコミュニケーション 甘えたいときや構ってほしいときの仕草 飼い主を遊びに誘いたい 緊張や不安を隠そうとしている お腹を出すことで体温を調節している

構われたいわけではなく、「ただくつろいでいるだけだよ～」というときもあるので、愛犬の様子をよく観察し、気持ちを読み取り、愛犬の気持ちを尊重した対応が必要だと思います。