Bobby Maihama氏が、「ソアリンから見えるスイス・マッターホルンへ実際に行ってみた【過酷】」と題した動画を公開。東京ディズニーシーの人気アトラクション「ソアリン」に登場する名所、スイスのマッターホルンを目指す旅の様子を紹介しています。



動画は成田空港からスタート。Bobby氏はエティハド航空を利用し、アラブ首長国連邦のアブダビを経由してスイスのチューリッヒへ向かいます。チューリッヒ到着後は、電車を乗り継ぎ、マッターホルンの麓に位置する町「ツェルマット」を目指しました。車窓から見える美しい雪景色も旅の魅力の一つです。ツェルマットに到着すると、気温はマイナス9度。天候の悪化が予想されたため、Bobby氏は急遽マッターホルンへ向かうことを決断します。



ゴンドラを乗り継ぎ、ヨーロッパで最も標高の高い場所にある展望台（標高3,883m）へ。そこから望むのは、アトラクションで見たままの壮大なマッターホルンの姿でした。翌日は予報通り大雪に見舞われましたが、Bobby氏はツェルマットの町を散策。人気のベーカリーカフェで、白ワインを使ったスープやパイ生地でソーセージを包んだホットドッグなどのグルメを堪能します。また、お土産として定番のマッターホルンの形をしたチョコレートも購入しました。動画では、スイス国内の交通機関が半額になる「スイスハーフフェアカード」や、海外旅行で便利な「Klook」のeSIMなど、旅に役立つ情報も紹介されています。



アトラクションで見た景色を実際に体験するという壮大な企画。過酷な道のりの末にたどり着いた絶景は、スイス旅行の計画を立てる上で参考になるかもしれません。