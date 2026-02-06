ステイホームでいろいろな毛がボウボウ！？しみけんがAV撮影中に起きた衝撃エピソードを激白！
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。
2月5日（木）の放送は、出演者がエロい体験中に襲ってきた予想外の恐怖を語る「エロ怖い話」をお届け！
【動画】ステイホームでいろいろな毛がボウボウ！？しみけんがAV撮影中に起きた衝撃エピソードを激白！
●豹変する熟女女優
元AV男優のしみけんが、AVの撮影現場での体験談を披露。コロナ禍の頃、AV業界も体温や陰性証明書などを用意し、絡みの内容も“キス少なめ”や“バック多め”だったという。
その時に共演した熟女女優がものすごくコロナを気にする人で、フルフェイスのマスクでスタジオ入りし、手洗い・消毒もすごかったとか。
そして、絡みで服を脱がせると、女優はステイホームが長かったからか、いろいろな場所の毛が伸びていたらしい。
また、肉欲も溜まっていたのか、喘ぎ声もすごかったそう。
その後、前戯していたしみけんの喉にボワッとした毛がついて、つい咳き込んでしまうと、それまで激しく喘いでいた女優が急に起き上がり、「あなたコロナでしょ!?」と威嚇してきたとか。しみけんは、その姿を見て“人を威嚇させるほどのコロナって怖いな”と感じたという。
●地下室でのAV撮影
引き続き、しみけんが撮影時のエピソードを。
東京の閑静な住宅街にある一軒家のスタジオで、某セクシー女優のデビュー作を撮影。経験も少なく、初々しい態度から、作品タイトルは「はじめての○○」となり、しみけんは目隠しをしてプレイすることに。
スタジオの地下室で撮影が始まり、途中で女優の目隠しを取ると、彼女が「もう1人の男優さんどこですか？」と聞いてきたという。女優によると、撮影開始時から自分の胸を触っていた人がいたらしく、「初めての3P」だと思っていたそうで、「霊とも3Pしたことがある」としみけん。実はAVのスタジオは、事故物件やワケあり物件が多いとか。
●風俗嬢の静かなる復讐
トム・ブラウンの布川ひろきはコンビニでバイトをしていた頃、勤務先に置かれた、次のシフトの人への連絡ノートに、自身が行った風俗のレポを書いていたという。
そんなある日、布川は訪れた風俗店でバイト先の仲間の女の子が働いていることを知り、数日後、秘密厳守をお願いされるが、「同じバイト仲間のYくんには明かしてもいい」と言われ、彼に話すことに。
しかしその後、布川が風俗に行くと、お店の店頭に「この男、要注意人物」とYくんの写真が貼られていたとか。気になった布川はコンビニに戻り、女の子に確認すると、Yくんはバイト先で彼女に強烈なセクハラをしていたそうで、仕返しをしたかった彼女は布川を利用して風俗店に来るように仕向けたそう。Yくんが本番を強要してきたことで、見せしめとして店頭に写真が貼られることになったという。
●お持ち帰りされた男の正体
ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃは、飲み会で顔がタイプの男性と意気投合し、「今日イケるな！」と確信。その男性にお持ち帰りされ、彼の部屋を訪れると、服や家具に既視感を抱く。その後、会話をしていると、男性は元カレの弟であることが分かり、兄から服などをもらっていたと告白。さらにきょんちぃが兄の元カノだと知って近付いてきたという。
恐怖を感じた彼女は、キスだけして部屋を出て行ったそう(笑)。
