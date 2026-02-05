センスがいいと思う「愛知県のお土産」ランキング！ 2位「あんトースト最中」を抑えた1位は？【2026年調査】
心がはずむようなお土産には、贈り主の確かなセンスがにじみ出ます。定番の安心感はもちろん、素材の質や職人の手仕事、心ときめくパッケージ。細部にまでこだわりが宿る逸品は、手渡す瞬間の会話さえも特別なものにしてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「愛知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「あんトーストは最近注目されていてその味がモナカになっているため年配の方には人気だと思う」（30代女性／山形県）、「トーストにあんこを乗せるだけでもすごいのに、これを最中にしてしまうというのはとんでもないセンスの良さ」、「見た目が素敵であそび心があるから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「小鳥型のプリンで見た目がとにかく可愛く話題性を感じるから」（50代男性／大阪府）、「子供は大喜びしそうですし、大人もつい顔が緩むような愛らしさがあるので万能な感じだなと思ったからです」（30代男性／福岡県）、「お土産として持ち運びが難しいが、見た目がかわいすぎるのでお土産としてセンスがいいと思う。あげたら褒められる！！」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「愛知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：あんトースト最中（花桔梗）／38票2位にランクインしたのは、「あんトースト最中」です。名古屋の喫茶店文化を象徴する小倉トーストを、洗練された和菓子へと昇華させた逸品で、自分で粒あんバターをのせて作る手作りスタイルが、最中のパリッとした食感を引き立てます。モダンなパッケージデザインも相まって、まさにセンスが光る贈り物として高く評価されています。
回答者からは「あんトーストは最近注目されていてその味がモナカになっているため年配の方には人気だと思う」（30代女性／山形県）、「トーストにあんこを乗せるだけでもすごいのに、これを最中にしてしまうというのはとんでもないセンスの良さ」、「見た目が素敵であそび心があるから」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス）／50票見事1位に輝いたのは、連日行列が絶えないほどの人気スイーツ「ぴよりん」です。名古屋コーチンの卵を使ったプリンをババロアで包んだ、愛らしいひよこ型の逸品。そのかわいさはもちろん、繊細さゆえに持ち帰りの難易度が高いことからSNSで話題の「ぴよりんチャレンジ」も人気の火付け役に。今や名古屋を代表する、会いに行きたくなるお土産です。
回答者からは「小鳥型のプリンで見た目がとにかく可愛く話題性を感じるから」（50代男性／大阪府）、「子供は大喜びしそうですし、大人もつい顔が緩むような愛らしさがあるので万能な感じだなと思ったからです」（30代男性／福岡県）、「お土産として持ち運びが難しいが、見た目がかわいすぎるのでお土産としてセンスがいいと思う。あげたら褒められる！！」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)