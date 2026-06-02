「銀座コージーコーナー」は、6月5日（金）から、グラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とコラボレーションしたスイーツを、全国の取扱店で順次発売する。【写真】昨年好評だったカップスイーツも！コラボ商品一覧■レトロかわいいラインナップ今回レトロポップなデザインが人気の「アデリアレトロ」の魅力を詰め込み発売されるのは、喫茶店に出てくるような懐かしさを感じる“レトロかわいい”コラボ生菓子3品と焼菓子2品